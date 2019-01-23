Son Dakika Haberleri: Bülent Erdoğan Pazar Esnafıyla Buluştu

Bülent Erdoğan Pazar Esnafıyla Buluştu

13 dakika önce

AK Parti Biga Belediye Başkan adayı Bülent Erdoğan, Biga Çarşamba Pazarında pazarcı esnafı ile bir araya geldi.

Bülent Erdoğan Pazar Esnafıyla Buluştu, System.String[]
AK Parti Biga Belediye Başkan adayı Bülent Erdoğan, Biga Çarşamba Pazarında pazarcı esnafı ile bir araya geldi.

AK Parti Biga Belediye Başkan adayı Bülent Erdoğan Biga'da Çarşamba günleri kurulan Biga Çarşamba Pazarında pazarcı esnafı ile birlikte kahvaltı etti. AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti Biga İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Tanrıkulu, Belediye Meclis üyeleri ve partililerin katıldığı kahvaltıda Başkan adayı Erdoğan tüm tezgahları dolaşarak, esnaf ile bir araya geldi. Ziyaretin sonunda açıklama yapan AK Parti Biga Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan, "Bugün sabah pazarcı esnafımız ile bir araya geldik ve kahvaltımızı birlikte yapalım dedik. Güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Amacımız gönüller yapmak. Bunun için sıkılmadık el, selam vermedik kimse bırakmayacağız. Pazarcı esnafımıza hayırlı müşteriler ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

Ardından AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin ise, "Sabah kahvaltımızı pazarcı esnafımız ile birlikte yapmak istedik. Güzel bir şekilde bunu yaptık ve tüm esnafımızı ziyaret ederek, bol müşteri diledik. Allah esnafımıza işlerinde kolaylık versin. Amacımız Gönül Köprüleri kurmak bu bağlamda çalışmalarımıza son hız başlıyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:40 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Biga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Analiz Ustası Ersin Sezer'den Süper Lige Dair Haberler.com'a Özel Açıklamalar Türk Bayrağını Yaktığı Söylenen AK Partili Belediye Başkan Adayı, MHP'ye Sert Çıktı

Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 14:53:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bülent Erdoğan Pazar Esnafıyla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]