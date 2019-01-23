Bülent Erdoğan Pazar Esnafıyla Buluştu
13 dakika önce
AK Parti Biga Belediye Başkan adayı Bülent Erdoğan, Biga Çarşamba Pazarında pazarcı esnafı ile bir araya geldi.
AK Parti Biga
Belediye Başkan adayı Bülent Erdoğan
, Biga Çarşamba
Pazarında pazarcı esnafı ile bir araya geldi.
AK Parti Biga Belediye Başkan adayı Bülent Erdoğan Biga'da Çarşamba günleri kurulan Biga Çarşamba Pazarında pazarcı esnafı ile birlikte kahvaltı etti. AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin
, AK Parti Biga İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Tanrıkulu, Belediye Meclis üyeleri ve partililerin katıldığı kahvaltıda Başkan adayı Erdoğan tüm tezgahları dolaşarak, esnaf ile bir araya geldi. Ziyaretin sonunda açıklama yapan AK Parti Biga Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan, "Bugün sabah pazarcı esnafımız ile bir araya geldik ve kahvaltımızı birlikte yapalım dedik. Güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Amacımız gönüller yapmak. Bunun için sıkılmadık el, selam vermedik kimse bırakmayacağız. Pazarcı esnafımıza hayırlı müşteriler ve bol kazançlar diliyorum" dedi.
Ardından AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin ise, "Sabah
kahvaltımızı pazarcı esnafımız ile birlikte yapmak istedik. Güzel bir şekilde bunu yaptık ve tüm esnafımızı ziyaret ederek, bol müşteri diledik. Allah esnafımıza işlerinde kolaylık versin. Amacımız Gönül Köprüleri kurmak bu bağlamda çalışmalarımıza son hız başlıyoruz" dedi. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:40 Kaynak: İHA
Analiz Ustası Ersin Sezer'den Süper Lige Dair Haberler.com'a Özel Açıklamalar
Türk Bayrağını Yaktığı Söylenen AK Partili Belediye Başkan Adayı, MHP'ye Sert Çıktı
Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor
Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi