Bülent Ersoy: 20 yıl sonra Samsun'da
6 saat önce
Samsun'un öneminden bahseden Ersoy, "Samsun'un Türkiye coğrafyası hudutları dahilinde çok müstesna bir yeri var.
Samsun'un öneminden bahseden Ersoy, "Samsun'un Türkiye coğrafyası hudutları dahilinde çok müstesna bir yeri var. Neden ve niçinleri olarak öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı ilk şehrimizin oluşu ve de değerli dostum Orhan Gencebay da bu toprakların yetiştirdiği, çok değerli bir ozan oluşundan ötürüdür efendim" deyince salonda alkış koptu.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:21
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