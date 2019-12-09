Son Dakika Haberleri: Bülent Ersoy: 20 yıl sonra Samsun'da
Son Dakika Magazin Bülent Ersoy: 20 yıl sonra Samsun'da - Son Dakika Magazin

Bülent Ersoy: 20 yıl sonra Samsun'da

6 saat önce

Samsun'un öneminden bahseden Ersoy, "Samsun'un Türkiye coğrafyası hudutları dahilinde çok müstesna bir yeri var.

Bülent Ersoy: 20 yıl sonra Samsun'da, System.String[]

Samsun'un öneminden bahseden Ersoy, "Samsun'un Türkiye coğrafyası hudutları dahilinde çok müstesna bir yeri var. Neden ve niçinleri olarak öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı ilk şehrimizin oluşu ve de değerli dostum Orhan Gencebay da bu toprakların yetiştirdiği, çok değerli bir ozan oluşundan ötürüdür efendim" deyince salonda alkış koptu.


Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Samsun, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı
Sarı Yeleklileri işaret eden Erdoğan, Macron'a tepki gösterdi: Hadi çöz, niye durduramıyorsun? Serdar Ortaç, Erdoğan'a övgü yağdırdı: Türkiye lider olarak bir tek o var Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 16:28:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bülent Ersoy: 20 yıl sonra Samsun'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]