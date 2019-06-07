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Bülent Ersoy'a sahnede doğum günü sürprizi

30 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki eğlence mekanında sahneye çıkan Bülent Ersoy, Selami Şahin ve Fatih Ürek ile birlikte şarkı söyledi.

Bülent Ersoy'a sahnede doğum günü sürprizi, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ilçesindeki eğlence mekanında sahneye çıkan Bülent Ersoy, Selami Şahin ve Fatih Ürek ile birlikte şarkı söyledi. Ersoy'a sahnede pasta ile doğum günü sürprizi de yapıldı.
Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Aya Yorgi Koyu'ndaki bir eğlence mekanında sahneye çıktı. Sesi ve yorumu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Bülent Ersoy, gece için özel olarak tasarlanan sahne kostümü ile dikkat çekti. Konser sırasında ünlü besteci ve şarkıcı Selami Şahin ile Didem Şahin ve şarkıcı Fatih Ürek'in sahneye çıkması, ardından getirilen pasta ile Bülent Ersoy'a doğum günü sürprizi yapıldı. Ersoy, pastayı keserek yeni yaşını kutladı.
Usta sanatçı, Selami Şahin ile birlikte 'Senin Olmaya Geldim' şarkısını seslendirdi. İkili, izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı. İlerleyen dakikalarda Fatih Ürek'i sahneye davet eden Bülent Ersoy, seyircileri de kırmayarak onların arasında dolaştı ve şarkılarını, mekanı dolduran hayranları ile birlikte seslendirdi.
Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy, kısa süre önce magazin muhabirlirenin  Bodrum'da yaşadığı tekne kazası için geçmiş olsun dileklerinde bulunarak sözlerine başlayıp, "Tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramını kutluyorum, hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den diliyorum. En içten duygularımla sevgi, saygı, birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin en güzel noktalarda söz sahibi olmasını temenni ediyorum. Selami Şahin hakikaten çok yakın arkadaşım ve duydum ki Selami Şahin bu mekanın açılış konserini yapmış. Evlatlarının gazinosunda açılış yapmak ne kadar anlamlı aslında, muhakkak çok duygulanmıştır" dedi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:22 Kaynak: DHA
İzmir, Fatih Ürek, Selami Şahin, Bülent Ersoy, Magazin
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