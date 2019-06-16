Bülent Ersoy'a sahnede doğum günü sürprizi



ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde Bülent Ersoy sahneye çıktı. Ünlü sanatçı Ersoy'a sahnede, sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Medya sponsorluğunu Radyo D, Dream, Dream Türk ile Slow Türk'ün üstlendiği Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde sahne, DJ Burak Yeter performansıyla açıldı. Sunuculuğunu 'Sarı Şeker' lakaplı radyocu Sema Eryiğit Emek'in yaptığı festivalde, belediye binası arkasına kurulan alanda yaklaşık 20 bin kişinin izlediği konser etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 2 saat mikser başında kalan Burak Yeter, birbirinden hareketli parçalarla Alanyalıları coşturdu.

BÜLENT ERSOY: ALANYA MUHTEŞEM BİR YER

DJ Burak Yeter'in performansının ardından sahne alacak Bülent Ersoy, konser öncesi gazetecilerin sorularının yanıtladı. Alanya'ya ikinci kez geldiğini söyleyen Bülent Ersoy, "Alanya'yı nasıl buldunuz?" sorusuna, "Alanya'ya gece geldim ve henüz bir yeri göremedim. Daha önce de gelmiştim ve o zaman da bir yeri görememiştim ama tabii ki bildiğim kadarıyla ukalalık etmeyeyim Alanya muhteşem bir yer" dedi.

TARKAN'A TEŞEKKÜR

Bülent Ersoy, söz ve bestesi Tarkan'a ait 'Ümit Hırsızı' şarkısının çok beğenildiğini söyledi. Şarkının Tarkan'ın kendi çıkaracağı CD'de yer aldığını aktaran Bülent Ersoy, "Kendisiyle buluştuğumda 'Ben bunu kıskandım, şahsen ben okumak isterdim' dedim. Kendileri de her zamanki nezaketleriyle, aslında bu nezaket ötesi bir şey, 'Zatıaliniz okursa ben çok daha mutlu olurum' dedi. Biraz da ağırkanlıyım ama okudum ve klibini çektim. Çok da beğenildi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KAHKAHALARA BOĞDU

Ardından konser alanına geçen Türk Sanat Müziğinin Diva'sı olarak bilinen sanatçı, alkış seli arasında sahneye çıktı. Gece için özel olarak tasarlanan parlak sahne kostümüyle dikkat çeken Ersoy, konserine 'Gençliğe veda' şarkısıyla başladı. Orkestrasıyla beraber 'Çile bülbülüm' şarkısında durarak konsere katılanlardan söylemesini isteyen Ersoy, şarkının nakaratını hayranlarıyla seslendirdi. Şarkı aralarında hayranlarıyla şakalaşan Ersoy, esprileriyle güldürdü.

ERSOY'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Konser arasında geçen hafta doğum günü olan Bülent Ersoy için sürpriz yapıldı. Ersoy için özel tasarlanan bir pasta kesilerek kutlama yapıldı. Daha sonra sahneye davet edilen Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel ve eşi Yıldız Yücel, Bülent Ersoy'a Alanya'ya özgü hediyeler verdi. Ersoy'a üzerinde portresi olan su kabağı ve ipek kozasından yelpaze hediye edildi. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da kendisine 82 numaralı, üzerinde adının yazılı olduğu forma hediye etti. Geç saatlere kadar sahnede kalan Ersoy, Alanyalılara Türk Sanat Müziği şöleni yaşattı.

YETER, TEKRAR EVİNDE

Konserin ardından DHA'ya konuşan DJ Burak Yeter, yıllar önce Alanya'daki eğlence mekanlarında çaldığını ve uzun süre sonra tekrar ilçede olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Dünyadaki eğlence sektöründe bazı şeylerin değiştiğini belirten Yeter, "Tüm festivallerde artık DJ'ler de sahne alıyor. Dünyanın birçok yerinden insan festival için Alanya'da bulunuyor. Benim için de çok güzel bir duygu çünkü kendi memleketimizdeyiz ve onlarla güzel şarkıları buluşturduğumuz için mutluyuz" dedi.

BİR YILDA 128 FESTİVALDE SAHNEYE ÇIKTI

DJ Burak Yeter ayrıca önümüzdeki günlerde çıkaracağı albümün müjdesini verdi. Yeter, "Yeni bir albüm çalışmamız var; 'Friday night' (Cuma gecesi) diye. Bundan bir iki hafta önce de 'Winners' (Kazananlar) isimli şarkımız çıktı. Bu yaz benim yeni single yazım. Yaklaşık 4 ay sonra yeni şarkılar çıkacak. California, Friday night, Winners ve Moon light this şarkılarıyla tüm dünyayı oynatmayı düşünüyoruz. Turne programı inanılmaz yoğun. Bu yıl 128 festivalde sahne alacağız. Geçen sene 68 festivaldi, bu sene iki katına çıkardık. Uyku için zamanımız yok ama gerçekten çok keyifli bir dönemdeyiz" diye konuştu.

PASCAL, YALIN VE AJDA PEKKAN İLE DEVAM

Festival, bu akşam saat 22.00'de Pascal Nouma'nın DJ performansının ardından Yalın konseriyle devam edecek. Festivalin son günü olan 17 Haziran Pazartesi akşamında ise DJ Haluk Sarıtaş performansıyla açılacak gece Ajda Pekkan konseriyle sonlanacak.



- Antalya