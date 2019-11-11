Son Dakika Haberleri: Bülent Ersoy'dan şok iddia: Ellerimi Seyhan Erdağ morarttı!
Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'dan şok iddia: Ellerimi Seyhan Erdağ morarttı!

Bülent Ersoy'dan şok iddia: Ellerimi Seyhan Erdağ morarttı!

7 saat önce

Morluklarla ilgili bir çok iddia yer alırken Ersoy'dan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi.

Bülent Ersoy'dan şok iddia: Ellerimi Seyhan Erdağ morarttı!, System.String[]

Morluklarla ilgili bir çok iddia yer alırken Ersoy'dan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi. Ellerindeki morlukların aslında olmadığını ve gazeteci Seyhan Erdağ'ın kasıtlı olarak bu fotoğrafları hazırlayıp, basına servis ettiğini iddia etti. Bu iddia üzerine Seyhan Erdağ canlı yayına bağlanarak olaya açıklık getirdi.


Seyhan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:57 
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