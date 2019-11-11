Bülent Ersoy'dan şok iddia: Ellerimi Seyhan Erdağ morarttı!

Morluklarla ilgili bir çok iddia yer alırken Ersoy'dan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi. Ellerindeki morlukların aslında olmadığını ve gazeteci Seyhan Erdağ'ın kasıtlı olarak bu fotoğrafları hazırlayıp, basına servis ettiğini iddia etti. Bu iddia üzerine Seyhan Erdağ canlı yayına bağlanarak olaya açıklık getirdi.



