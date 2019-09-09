Bülent Ersoy: Dul kaldım
46 dakika önce
Sanatçı esprileriyle sevenlerini güldürdü: "Hayatım ben gece 1'den sonra konsomasyona çıkıyorum.
Sanatçı esprileriyle sevenlerini güldürdü: "Hayatım ben gece 1'den sonra konsomasyona çıkıyorum. Türk musikisi okuduğum için bana hep 40 yaşın üzerindekiler denk geliyor. Gençler de beni istemiyorlar, yani dul kaldım!"
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:40
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