Son Dakika Haberleri: Bülent Ersoy: Dul kaldım
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Bülent Ersoy: Dul kaldım

46 dakika önce

Sanatçı esprileriyle sevenlerini güldürdü: "Hayatım ben gece 1'den sonra konsomasyona çıkıyorum.

Bülent Ersoy: Dul kaldım, System.String[]

Sanatçı esprileriyle sevenlerini güldürdü: "Hayatım ben gece 1'den sonra konsomasyona çıkıyorum. Türk musikisi okuduğum için bana hep 40 yaşın üzerindekiler denk geliyor. Gençler de beni istemiyorlar, yani dul kaldım!"

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:40 
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