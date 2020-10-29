BÜLENT ERSOY İLE YENİDEN BULUŞUYORUZ

Öğle saatlerinde gittiği alışveriş merkezinde Galliard'da küçük yeğeniyle yemek yiyen Alkan, restoran çıkışı gazetecilere poz verip, sohbet etti.& ; Oyuncu, "Yeni projelerle bomba gibi geliyorum" dedi. Geçtiğimiz dönemlerde Bülent Ersoy ile program yapan Alkan, birlikte& ;tekrardan aynı projede olacağını açıkladı. Sanatçı, "Konserlerim devam ediyor. Gayet olumlu tepkiler alıyorum. Onun dışında henüz belli değil ama tekrardan Bülent Ersoy ile birlikte& ; aynı proje olacağız" diye konuştu. Yeni nesil oyuncularından Burak Özçivit hayranı olduğunu dile getiren Alkan, "O çocuk gerçekten her şeyi hak ediyor. Duruşu, tarzı, oyunculuğunu mükemmel, çok beğeniyorum" şeklinde konuştu. Daha sonra& ; AVM gezintisine devam eden oyuncu, yeğeniyle keyifli vakit geçirdi.