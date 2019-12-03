Bülent Ersoy, İzmir'de sahne aldı
6 saat önce
Hayranlarının yoğun tezahüratına dayanamayan sanatçı, 2 saat olan programını 3.5 saate çıkarınca İstanbul'a dönmek için bineceği sabah uçağını kaçırdı.
Hayranlarının yoğun tezahüratına dayanamayan sanatçı, 2 saat olan programını 3.5 saate çıkarınca İstanbul'a dönmek için bineceği sabah uçağını kaçırdı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:32
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