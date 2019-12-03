Son Dakika Haberleri: Bülent Ersoy, İzmir'de sahne aldı
Son Dakika Magazin Bülent Ersoy, İzmir'de sahne aldı - Son Dakika Magazin

Bülent Ersoy, İzmir'de sahne aldı

6 saat önce

Hayranlarının yoğun tezahüratına dayanamayan sanatçı, 2 saat olan programını 3.5 saate çıkarınca İstanbul'a dönmek için bineceği sabah uçağını kaçırdı.

Bülent Ersoy, İzmir'de sahne aldı, System.String[]

Hayranlarının yoğun tezahüratına dayanamayan sanatçı, 2 saat olan programını 3.5 saate çıkarınca İstanbul'a dönmek için bineceği sabah uçağını kaçırdı.

İstanbul, Sabah, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı
Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü İmamoğlu, İzmir'den ulaşımcı transfer etti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:05:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bülent Ersoy, İzmir'de sahne aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]