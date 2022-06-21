Bülent Ersoy, Karabük'te güzellik merkezi açılışına katıldı - Son Dakika
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Bülent Ersoy, Karabük'te güzellik merkezi açılışına katıldı

21.06.2022 00:59
Bülent Ersoy, Karabük'te güzellik merkezi açılışına katıldı

Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy, Karabük'te güzellik merkezi açılışına katıldı.

Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy, Karabük'te güzellik merkezi açılışına katıldı.

Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Ersoy, dua ettikten sonra güzellik merkezinin açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından sahneye şarkıcı Altay çıktı. Ünlü şarkıcı konsere gelenleri şarkılarıyla eğlendirdi.

Altay'dan sonra Karabüklü şarkıcı Yalçın Erdem sahne aldı.

Daha sonra "Maral" ismiyle bilinen şarkıcı Ceylan Başusta sahneye çıktı, ancak kuvvetli rüzgar nedeniyle performans sergileyemedi.

Rüzgarın dinmesi için bir süre beklendi, dinmeyince Maral ve Deniz Seki, sahneye çıkamadan Karabük'ten ayrıldı.

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Kaynak: AA

Bülent Ersoy, Karabük, Altay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bülent Ersoy, Karabük'te güzellik merkezi açılışına katıldı - Son Dakika

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