Rüzgarın dinmesi için bir süre beklendi, dinmeyince Maral ve Deniz Seki , sahneye çıkamadan Karabük'ten ayrıldı.

Akaryakıt fiyatları sonrası bu kez de otobüsçüler ile dolmuşçular kontak kapattı

Kaynak: AA

Bülent Ersoy, Karabük, Altay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bülent Ersoy, Karabük'te güzellik merkezi açılışına katıldı - Son Dakika

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