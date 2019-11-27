Bülent Ersoy karlar kraliçesi
6 saat önce
Nur Yerlitaş imzalı beyaz bir elbise giyen sanatçıya "karlar kraliçesi" benzetmesi yapıldı.
Nur Yerlitaş imzalı beyaz bir elbise giyen sanatçıya "karlar kraliçesi" benzetmesi yapıldı. Ersoy, bir izleyicinin "Divam manken gibi olmuşsunuz" sözlerine de esprili bir karşılık verdi: "Ayyy yavrum seni ben acil bir göz doktoruna yollayım. Manken mi görmedik hiç ayol!"
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:48
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