Son Dakika Haberleri: Bülent Ersoy karlar kraliçesi
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Bülent Ersoy karlar kraliçesi

6 saat önce

Nur Yerlitaş imzalı beyaz bir elbise giyen sanatçıya "karlar kraliçesi" benzetmesi yapıldı.

Bülent Ersoy karlar kraliçesi, System.String[]

Nur Yerlitaş imzalı beyaz bir elbise giyen sanatçıya "karlar kraliçesi" benzetmesi yapıldı. Ersoy, bir izleyicinin "Divam manken gibi olmuşsunuz" sözlerine de esprili bir karşılık verdi: "Ayyy yavrum seni ben acil bir göz doktoruna yollayım. Manken mi görmedik hiç ayol!"

Nur Yerlitaş, Manken, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:48 
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