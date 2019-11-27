Bülent Ersoy karlar kraliçesi

Nur Yerlitaş imzalı beyaz bir elbise giyen sanatçıya "karlar kraliçesi" benzetmesi yapıldı. Ersoy, bir izleyicinin "Divam manken gibi olmuşsunuz" sözlerine de esprili bir karşılık verdi: "Ayyy yavrum seni ben acil bir göz doktoruna yollayım. Manken mi görmedik hiç ayol!"