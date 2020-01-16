Bülent Ersoy kendini böyle savundu: Ben ceza öderken... - Son Dakika
Son Dakika Magazin Bülent Ersoy kendini böyle savundu: Ben ceza öderken... - Son Dakika Magazin

Bülent Ersoy kendini böyle savundu: Ben ceza öderken...

6 saat önce

Bülent Ersoy 12 Ocak'ta konser programı için Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'dan Antalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gitti.

Bülent Ersoy kendini böyle savundu: Ben ceza öderken..., System.String[]

Bülent Ersoy 12 Ocak'ta konser programı için Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'dan Antalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gitti. Tekerlekli sandalye hizmeti alan sanatçı, uçağını kaçırdı. Ersoy'un bu durumdan sorumlu tuttuğu şirket çalışanlarına hakaret ettiği iddia edildi. Şirketin o günkü çalışanlarından şikayetçi olan Ersoy konuyla ilgili Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına şunları söyledi:


Uçak almıyorum. İnsanların bindiği uçakla seyahat ediyorum, bu demek değildir ki oradaki kişiler vazifelerini yapmayacaklar. Ben yine herkesin bindiği uçakla yoluma devam edeceğim. Oradaki görevliler neden maaş alıyorlar.Bir kere her şeyden önce ben tutanak tutturuyorum. Tutanağı kim tuttur, davasında haklı olduğuna inan insan…


O havaalanında ve her yerde görüntülerin ispatını sağlayacak olan kameralar var. Benim saat kaçta havaalanına giriş yaptığımı tespit ederler. 20.10'da havaalanında giriş yaptım. Orada yolcuları karşılayan hanım kız elini bana verdi oturdum. 'Hemen araç isteyelim size' dedi. Ben de kendisine 'biraz geç kalabilirim, uçağın az bir zamanın kaldığını karşıdaki kişilere bunu iletmesini' söyledim. Üç kere telefon açıldı. Üçüncüde 'Bülent Ersoy'a arabayı yolladık, manuel olarak elle yürütülen istemedi' dediler. Telefonun hoparlörü açıktı ben de duydum. Ben de yanımdaki hanımefendiye 'böyle bir şey ne zaman oldu, araç ne zaman geldi' diye sordum. O da bana 'ben de buradayım, gelmedi' dedi. Sonra tekrar arayıp 'şimdi kendisine motorlusunu gönderiyoruz' dediler. 45 dakika sonra araba geldi, 'neden bu kadar geç kaldınız' diye sordum 'yanlışlık oldu' dediler.


Ben hakaret etmedim. Olsa kameralar kaydetmiş olur. Ben neyime güvenip de gideceğim emniyet görevlisine tutanak tutturacağım.


Bir görevli ile görüşmek istedim. 20 dakika sonra geldi. 'Sizin sayenizde uçağa buradan el salladım. Ben programa çıkacaktım, şimdi çıkamayacağım, benden şikayetçi olacaklar karşılığında ceza ödeyeceğim. Bunun sorumlusu siz ve çalışanlarınız.' diye çıkıştım.


'Biz sizi bir buçuk uçağına alalım' dedi. 'Ben insanlara şarkı söyleyeceğim, onlarla yatmaya gitmiyorum. Gece yarısı bir buçukta ne yapacağım' söylediğim laf bu. Kimseye hakaret etmedim. Hakkını aramak, bunları söylemek hata ise her zaman bunları yaparım. Ben cezayı öderken 'benim uçağım yoktu, böyle böyle oldu mu' diyeceğim.

Bülent Ersoy, Antalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:38 
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