Bülent Ersoy: Köfte dudaklı oldum
7 saat önce
Modacı Semih Doğruer'in imzasını taşıyan beyaz bir kostümle sahneye çıkan sanatçı, hasta olduğunu söyledi.
Modacı Semih Doğruer'in imzasını taşıyan beyaz bir kostümle sahneye çıkan sanatçı, hasta olduğunu söyledi.
39.5 derece ateşi olmasına rağmen sahnesini iptal etmediğini belirten Ersoy, "Alev alev yanıyorum evet ama sizlerin karşısında olmak bana güç veriyor. Dudaklarımda uçuklar çıktı. Köfte dudaklı oldum iyice" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:31
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