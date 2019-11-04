Son Dakika Haberleri: Bülent Ersoy: Köfte dudaklı oldum
Son Dakika Magazin Bülent Ersoy: Köfte dudaklı oldum

Bülent Ersoy: Köfte dudaklı oldum

7 saat önce

Modacı Semih Doğruer'in imzasını taşıyan beyaz bir kostümle sahneye çıkan sanatçı, hasta olduğunu söyledi.

Bülent Ersoy: Köfte dudaklı oldum, System.String[]

Modacı Semih Doğruer'in imzasını taşıyan beyaz bir kostümle sahneye çıkan sanatçı, hasta olduğunu söyledi.


39.5 derece ateşi olmasına rağmen sahnesini iptal etmediğini belirten Ersoy, "Alev alev yanıyorum evet ama sizlerin karşısında olmak bana güç veriyor. Dudaklarımda uçuklar çıktı. Köfte dudaklı oldum iyice" dedi.

Semih Doğruer, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:31 
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