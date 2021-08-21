Bülent Ersoy konserini iptal eden Başkan Biçer'e tepki ve destek - Son Dakika

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav Panayırı'nda 25 Ağustos günü gerçekleştirilecek Bülent Ersoy konserinin yoğun talep ve ilgiden dolayı iptal edildiğini bildirdi.

Başkan Biçer'in sosyal medya hesabından "25 Ağustos 2021 Çarşamba akşamı Simav Panayır Alanı'nda gerçekleştireceğimiz Bülent Ersoy konseri, ilçemizde ve bölgemizde yaşanan yoğun talep ve ilgi nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna üzülerek saygıyla duyurulur" şeklindeki açıklamasına hem tepki, hem de destek yağdı.

Kazım Aysan, "İlgi ve talepten iptal edilen konser olarak tarihe geçti" dedi.

Mehmet İnce, "Keşke sadece gerçekleri açıklasaydınız başkan" diye yazdı.

Serdar Altınbay, "Para çıkışmadı herhalde, yoğun talep ne ki?" şeklinde yorum yaptı.

Mete Yaşar, "Bülent Ersoy gelmez diye baştan demiştim zaten. Yoğun talep ve ilgi olan şeyi yapmak başarmak anlamına gelir. İptal gerektirecek şey değil" paylaşımını yaptı.

Bu arada, Zeki Çelik, Sadık Taşpınar, Celal Akbulut ve İhsan Güngör isimli kullanıcılar da konserin iptali sebebiyle Başkan Biçer'e teşekkür ettiler.

Simav'da 25 Ağustos günü yapılması planlanan ancak yoğun talep ve ilgiden dolayı Bülent Ersoy konseri iptal edilirken, panayırın açılış töreni sonrası Buray konseri gerçekleştirildi.

Başkan Biçer, "88. Geleneksel Simav Turizm ve Ticaret Panayırı açılışımızı Buray Konseri ile gerçekleştiridik.

Açılışa Katılan tüm halkımıza teşekkür eder, esnaflarımıza hayırlı işler dilerim. Teşekkürler Simav'ım" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA