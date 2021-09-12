Bülent Ersoy parmağında servet taşıyor!

Usta sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da konser vermiş, taktığı pırlanta yüzüğüyle uzun süre konuşulmuştu.

Ersoy'un sahnede ilk kez taktığı yüzüğünün fiyatı servet değerinde. Pandemi döneminde Los Angeles'tan özel olarak getirttiği 40 karatlık özel pırlanta yüzüğün ortalama fiyatını Türkiye'deki bazı usta kuyumculara sordum. Kuyumcular bile yüzüğe fiyat biçemedi.

Bülent Ersoy, yaklaşık 40 karatlık pırlanta yüzüğünü yakın zamanda aldığını belirtti.