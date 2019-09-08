Son Dakika Haberleri: Bülent ersoy, şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi
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Bülent ersoy, şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi

1 saat önce

TÜRK Sanat Müziğinin Diva'sı olarak nitelendirilen Bülent Ersoy, Bursa'da sahne aldı.

Bülent ersoy, şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi, System.String[]
TÜRK Sanat Müziğinin Diva'sı olarak nitelendirilen Bülent Ersoy, Bursa'da sahne aldı. Sahnede dinleyicileriyle samimi diyaloglar kuran ve espriler yapan Ersoy, konserinin bir bölümünde sahneden inerek seyircilerinin arasında şarkılarını seslendirdi.
Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı, performansıyla göz doldurdu. Geçmişten günümüze şarkılarını seslendiren ve Bursalıları nostaljik bir yolculuğa çıkaran enerjisiyle de beğeni topladı. Sempatik tavırlarıyla sahnede öne çıkan Bülent Ersoy, dinleyicileriyle girdiği samimi diyaloglarla mekanı kahkahaya boğdu. Konserin bir bölümünde ise sahneden inen Diva, sevenlerinin arasında şarkılarını söyledi. Yoğun ilgi ile karşılaşan ünlü sanatçı, dinleyicilerinin fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. 2 saati aşkın bir süre sahnede kalan Ersoy, alkışlar eşliğinde programını sonlandırdı.


Bursa, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:24 Kaynak: DHA
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