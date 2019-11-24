Son Dakika Haberleri: Bülent Ersoy: Tarkan bana bir şey demedi
Son Dakika Magazin Bülent Ersoy: Tarkan bana bir şey demedi - Son Dakika Magazin

Bülent Ersoy: Tarkan bana bir şey demedi

6 saat önce

Muhabirlerin "Tarkan Bey ile aranızın çok iyi olduğunu biliyoruz.

Bülent Ersoy: Tarkan bana bir şey demedi, System.String[]

Muhabirlerin "Tarkan Bey ile aranızın çok iyi olduğunu biliyoruz. Kendisinin ikinci kez baba olacağı söyleniyor. Siz konuşabildiniz mi? İddialar doğru mu?" sorularına Bülent Ersoy, "Bana sormadı yapayım mı yapmayayım mı diye. Haberim bile yok. Bana 'Abla ben yapıyorum' da demedi.


Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah. Ama ben onu aramam tebrik etmek için. O beni arasın. 'Ben hazırım, yapıyorum' desin. Bakalım ben ona ne cevap vereceğim" şeklinde cevap verdi.

Bülent Ersoy, Tarkan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:45 
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