Bülent Ersoy: Tarkan bana bir şey demedi

Muhabirlerin "Tarkan Bey ile aranızın çok iyi olduğunu biliyoruz. Kendisinin ikinci kez baba olacağı söyleniyor. Siz konuşabildiniz mi? İddialar doğru mu?" sorularına Bülent Ersoy, "Bana sormadı yapayım mı yapmayayım mı diye. Haberim bile yok. Bana 'Abla ben yapıyorum' da demedi.



Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah. Ama ben onu aramam tebrik etmek için. O beni arasın. 'Ben hazırım, yapıyorum' desin. Bakalım ben ona ne cevap vereceğim" şeklinde cevap verdi.