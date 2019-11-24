Bülent Ersoy: Tarkan bana bir şey demedi
6 saat önce
Muhabirlerin "Tarkan Bey ile aranızın çok iyi olduğunu biliyoruz.
Muhabirlerin "Tarkan Bey ile aranızın çok iyi olduğunu biliyoruz. Kendisinin ikinci kez baba olacağı söyleniyor. Siz konuşabildiniz mi? İddialar doğru mu?" sorularına Bülent Ersoy, "Bana sormadı yapayım mı yapmayayım mı diye. Haberim bile yok. Bana 'Abla ben yapıyorum' da demedi.
Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah. Ama ben onu aramam tebrik etmek için. O beni arasın. 'Ben hazırım, yapıyorum' desin. Bakalım ben ona ne cevap vereceğim" şeklinde cevap verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:45
Aleyna Tilki, kafa karıştıran paylaşımlarıyla Twitter'da gündem oldu Çağla Şıkel, "Göğüslerini göstermemeyi öğret" diyen Arto'ya 1 Milyon liralık tazminat davası açtı Hanife Gürdal, mini elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in doğum günü duygusal bir notla kutladı