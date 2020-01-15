Bülent Ersoy uçağı kaçırınca havalimanında ortalık karıştı!

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; konser programı için Antalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Ersoy'u, uçağının kalkmasına 10 dakika kala girdiği havalimanında tekerlekli sandalye hizmeti veren şirket çalışanları karşıladı. Uçağa binmek için geç kalan Ersoy, uçağın kapı kapattığını öğrenince adeta deliye döndü. Uçağı kaçırmasından şirketin çalışanlarını sorumlu tutan sanatçı, çalışanlara hakaretler yağdırdı.



Fotoğraflar: ARŞİV