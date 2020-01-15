Bülent Ersoy uçağı kaçırınca havalimanında ortalık karıştı! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Bülent Ersoy uçağı kaçırınca havalimanında ortalık karıştı! - Son Dakika Magazin

Bülent Ersoy uçağı kaçırınca havalimanında ortalık karıştı!

15 dakika önce

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; konser programı için Antalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Ersoy'u, uçağının kalkmasına 10 dakika kala girdiği havalimanında tekerlekli sandalye hizmeti veren şirket çalışanları karşıladı.

Bülent Ersoy uçağı kaçırınca havalimanında ortalık karıştı!, System.String[]

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; konser programı için Antalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Ersoy'u, uçağının kalkmasına 10 dakika kala girdiği havalimanında tekerlekli sandalye hizmeti veren şirket çalışanları karşıladı. Uçağa binmek için geç kalan Ersoy, uçağın  kapı kapattığını öğrenince adeta deliye döndü. Uçağı kaçırmasından şirketin çalışanlarını sorumlu tutan sanatçı, çalışanlara hakaretler yağdırdı.


Fotoğraflar: ARŞİV

İstanbul, Antalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:12 
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