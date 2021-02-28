Bülent Ersoy'un 55 tilki katledilerek yapılan paltosuna tepkiler çığ gibi büyüdü - Son Dakika

Bülent Ersoy'un 55 tilki katledilerek yapılan paltosuna tepkiler çığ gibi büyüdü

28.02.2021 00:49

Bülent Ersoy'un 450 bin TL ödeyerek satın aldığı paltosunda, 55 tilki kürkünün kullanıldığının sosyal medyada yayılması tepkileri çığ gibi beraberinde getirdi. Binlerce kullanıcının ağır yorumlarda bulunduğu Ersoy ve kürkü, sosyal medyanın en çok konuşanları arasında girdi.

Geçtiğimiz aylarda üzerinde tilki kafalarının bulunduğu bir kürk satın aldığı için günlerce eleştirilen Bülent Ersoy, bu kez 450 bin TL ödeyerek tam 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı özel üretim bir palto satın aldı.

TEPKİLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Sosyal medya platformlarında 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı paltosu gündem yaratan Ersoy'a, tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Onlarca hayvanın kürk uğruna katledilmesine sessiz kalamayan binlerce kişi, ünlü şarkıcıya ağır yorumlarda bulundu.

Yorumların çığ gibi büyüdüğü Twitter'da, kullanıcılar şunları söyledi:

Bülent Ersoy'un 55 tilkinin katledilerek yapıldığı paltosuna tepkiler çığ gibi büyüdü


Bülent Ersoy'un 55 tilkinin katledilerek yapıldığı paltosuna tepkiler çığ gibi büyüdü



Bülent Ersoy'un 55 tilkinin katledilerek yapıldığı paltosuna tepkiler çığ gibi büyüdü


Bülent Ersoy'un 55 tilkinin katledilerek yapıldığı paltosuna tepkiler çığ gibi büyüdü


Bülent Ersoy'un 55 tilkinin katledilerek yapıldığı paltosuna tepkiler çığ gibi büyüdü
Bülent Ersoy'un 55 tilki katledilerek yapılan paltosuna tepkiler çığ gibi büyüdü

Bülent Ersoy, Türk Lirası, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'un 55 tilki katledilerek yapılan paltosuna tepkiler çığ gibi büyüdü - Son Dakika Magazin


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