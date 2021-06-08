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Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi - Son Dakika

Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi

08.06.2021 17:35
Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi, System.String[]

Lüks harcamaları ve kürk sevdasıyla sık sık gündeme gelen Bülent Ersoy, iki çanta için sınır ötesi operasyon düzenledi. Lüks bir markanın çantalarını beğenen ve iki çanta için yaklaşık 250 bin TL'yi gözden çıkaran Ersoy, yurt dışına arkadaşını göndererek çantaları Türkiye'ye getirdi.

Giyimi için yaptığı lüks harcamalarla sık sık gündem olan Bülent Ersoy, yaz öncesi de gardrobunu binlerce liraya yeniledi. Diva lakaplı sanatçı Türkiye'de olmayan iki çanta için minik bir servet ödedi.

YAKIN DOSTU HAREKETE GEÇTİ

Bülent Ersoy, iki çanta için adeta sınır ötesi operasyon düzenledi. Takvim'de yer alan habere göre; Diva'nın çok istediği iki çanta Nice ve Katar'da bulununca Bülent Ersoy'un yakın dostu Ebru Erten, harekete geçti. Ebru Hanım, çantalar için önce Fransa'ya ardından Dubai'ye uçtu.

ÇANTALAR YAŞ GÜNÜNDE TÜRKİYE'YE GELECEK

Çantaların biri 7 bin 800, diğeri ise 15 bin 600 dolar olan iki çantaya toplamda 23 bin 400 dolar yani yaklaşık 200 bin TL ödendi. İşin içine yol ve konaklama girince de Diva'ya çantaların maliyeti neredeyse 250 bin TL'ye oldu. Bu arada büyük emeklerle satın alınan çantalar, yarın yani Diva'nın yaş gününde Türkiye'de olacak.

Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi

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Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
  • Ali Gültekin: Bir de manevi değerlere önem verirmiş gibi usta usta konuşur ya. Yaşın olmuş 70. Tamam para seninde bu kadar şımarıklık ne. Bitme di gitti çantası kürkü. Sefam olsun ohh ohh diyip geziyor. Bence kimseye hayr da etmesin, burs falan da vermesin, öksüze yetime yardım da etmesin. Ama bi zahmet bunu göstermeyin bize. Sıkıldık Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Zeynep Nursen: Hayır yapıyor musun, müzisyen yetişsin diye okul açıyor musun yoksa sadece lüks mü seni ilgilendiren Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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