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Bülent Ersoy'un menajeri hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Bülent Ersoy'un menajeri hakkında suç duyurusu

13.07.2021 17:15
Bülent Ersoy'un menajeri hakkında suç duyurusu, System.String[]

Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk'ün korumalara söylemesi üzerine darp edildiğini iddia eden Libas Çavlak Altınkepçe İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk'ün korumalara söylemesi üzerine darp edildiğini iddia eden Libas Çavlak Altınkepçe İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk'ün kendisini korumalara darp ettirdiğini iddia eden Libas Çavlak Altınkepçe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Libas Çavlak Altınkepçe 'müşteki', Haluk Şentürk 'şüpheli olarak yer aldı. Dilekçede, Altınkepçe'nin Bülent Ersoy'a haber göndermek istediğini ancak menajeri olan Hakan Şentürk'ün kendisini rencide edercesine konuştuğu belirtildi. Dilekçede şüphelinin cezalandırılması talep edildi.

"BÜTÜN YALANLARINI ORTAYA DÖKTÜM"

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan Libas Çavlak Altınkepçe, babası ile Bülent Ersoy'un çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Olay 10 Temmuz'da Bursa Bademli'de meydana geldi. Aralarında bir gönül bağı vardır. Daha önce menajeriyle telefonda görüştüm. Babamın vefat ettiğini, kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim. 'Pandemi var' dedi. Babam vasiyet etmişti, görüntülü görüşelim dedim. Onu da yapmadı. Aramızda tatsız konuşmalar geçti. Daha sonra Kuruçeşme'de bir mekanda karşılaştık. Yanına gittim, bana 'artık 30 yıl geçmiş, sizi nereden hatırlasın' dedi. Ben de 'babam varken, siz neredeydiniz' dedim. Bütün yalanlarını ortaya döktüm" diye konuştu.

"BÜLENT HANIMEFENDİYE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Bülent Ersoy'un kendisini ve babasını hatırladığını söyleyen Altınkepçe, "Bülent hanım kulise çağırdı beni. Menajeri 'seni kuliste görüştüreceğim' demişti. Kulise giderken arkamdan korumalar beni tuttu, içeriye sokmadılar, Bülent hanımı kaçırdılar. Beni de darp ettiler. Suç duyurusunda bulundum. Adalet yerini bulsun. Başıma herhangi bir durum geldiğinde bu bey sorumludur. Bu kişiden şikayetçiyim. Bülent hanımefendi için çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

(İrem Demir/İHA)

Bülent Ersoy'un menajeri hakkında suç duyurusu
Bülent Ersoy'un menajeri hakkında suç duyurusu
Bülent Ersoy'un menajeri hakkında suç duyurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suç duyurusu, Bülent Ersoy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bülent Ersoy'un menajeri hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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