Bülent Ersoy'un son paylaşımı gündem oldu - Son Dakika

Bülent Ersoy'un son paylaşımı gündem oldu

16.01.2021 17:39
Bülent Ersoy'un son paylaşımı gündem oldu, System.String[]

Otomobilinin içerisindeyken çektiği selfie'sini paylaşan Bülent Ersoy'un son görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Otomobilinin içerisindeyken çektiği selfie'sini paylaşan Bülent Ersoy'un son görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Fotoğrafta Diva'nın yüzündeki değişim dikkat çekti. 'Estetik' söylentilerinin arından gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı ve Ersoy'un uygulamanın filtresini kullandığı öğrenildi.

Ersoy geçtiğimiz aylarda ÇYDD'ye yapacağı bağış ile gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı, Nişantaşı'ndaki bir mağazadan iki kürk satın almış ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak Diva, dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık almıştı.

Bülent Ersoy'un son paylaşımı gündem oldu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Bülent Ersoy, Estetik, selfie, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'un son paylaşımı gündem oldu - Son Dakika Magazin


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