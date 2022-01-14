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Bülent Ersoy'un tepki çeken şemsiyeli görüntüsünden sonra Anıtkabir komutanının görevinden alındığı iddia edildi - Son Dakika

Bülent Ersoy'un tepki çeken şemsiyeli görüntüsünden sonra Anıtkabir komutanının görevinden alındığı iddia edildi

14.01.2022 00:07

Tekerlekli sandalye üzerinde Anıtkabir'e giden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a bir subayın şemsiye tuttuğu görüntü büyük tepki çekti. Bu görüntülerin ardından Milli Savunma Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlatırken Anıtkabir Komutanı Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert'in Hakkari Yüksekova'ya görevlendirildiği iddia edildi.

Bülent Ersoy dün konser için gittiği Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Tekerlekli sandalye ile Anıtkabir'e gelen Bülent Ersoy'un görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

MSB İNCELEME BAŞLATTI

Bülent Ersoy'a yağmur altında gittiği Anıtkabir'de, üniformalı bir asker şemsiyeyle eşlik etti. Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

ANITKABİR KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI

Odatv'nin haberine göre; Anıtkabir Komutanı Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert görevinden alındı. Albay Hakan Osman Sert, Anıtkabir Komutanlığı'ndan alınarak Hakkâri Yüksekova'ya görevlendirildi. Sert'in çevresine üzgün olduğunu söylediği, tayin yapıldıktan sonra emekliye ayrılmayı düşündüğünü söylediği belirtildi.

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Bülent Ersoy, Anıtkabir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bülent Ersoy'un tepki çeken şemsiyeli görüntüsünden sonra Anıtkabir komutanının görevinden alındığı iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bülent Ersoy'un tepki çeken şemsiyeli görüntüsünden sonra Anıtkabir komutanının görevinden alındığı iddia edildi - Son Dakika
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