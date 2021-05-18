Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı! - Son Dakika

Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!

18.05.2021 16:35

Türk müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'un gençlik yıllarına ait mayobikini giydiği ve havuz başında olduğu videosu ortaya çıktı. 68 yaşındaki Ersoy'un yıllar önceki kusursuz vücudu hayli dikkat çekti.

Diva lakaplı Bülent Ersoy'un gençlik yıllarına ait fotoğraf ve videoları yıllar sonra gündem olmaya devam ediyor. Usta sanatçının son olarak havuzda yüzerken çekilen ve mayokini ile yürüdüğü bir videosu ortaya çıktı.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

68 yaşındaki Ersoy, ortaya çıkan görüntülerin birinde siyah sırt dekolteli mayokini ile yürürken bir diğerinde de havuzda yüzüyor. Usta sanatçının videolarını gören sosyal medya kullanıcıları "Gençlik yıllarında fiziğini çok iyi korumuş", "Mayokini Diva'ya çok yakışmış" ve "Şimdilerde kimse bilmezken Bülent Ersoy yıllar önce mayokini giyiyormuş" gibi yorumlar yaptı.

Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!

Bülent Ersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı! - Son Dakika Magazin


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