Bülent Ersoy: Vedat Milor Bey yemeğe gelsin - Son Dakika
Son Dakika Magazin Bülent Ersoy: Vedat Milor Bey yemeğe gelsin - Son Dakika Magazin

Bülent Ersoy: Vedat Milor Bey yemeğe gelsin

6 saat önce

KULİS İSTEKLERİ OLAY OLDUBülent Ersoy yeni yılı Elite World Sapanca Otel'in sahnesinde karşıladı.

Bülent Ersoy: Vedat Milor Bey yemeğe gelsin, System.String[]

KULİS İSTEKLERİ OLAY OLDU


Bülent Ersoy yeni yılı Elite World Sapanca Otel'in sahnesinde karşıladı. Ünlü sanatçının yılbaşı konseri, günler öncesinden kulis istekleriyle gündem oldu. Ersoy'un akşam yemeği için otel yönetiminden İspanya-Marbella'dan her biri 10 kilo ağırlığında 10 adet ıstakoz ve pavurya, Rusya'dan siyah beluga havyarı istediği ve ayrıca yemekleri yapması için Fransa'dan Michelin yıldızlı ünlü bir şef getirtilmesi talebinde bulunduğu öne sürüldü.


EN İYİ GURME BENİM HAYATIM


Vedat Milor, basına yansıyan bu haberleri Twitter'da ti'ye aldı. Ünlü gurme, "Gördüğüm kadarıyla tek eksik bu yemekleri değerlendirecek bir eleştirmen" şeklinde bir tweet attı. Bülent Ersoy'a yılbaşı konserinde Milor'un mesajı soruldu. Kahkaha atarak "En iyi gurme benim hayatım" diyen sanatçı, Milor'u yemeğe davet etti: "Milor bey gelsin beraber yemek yiyelim. Hesabı da ben ödeyeceğim."

Bülent Ersoy, Vedat Milor, Sapanca, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:33 
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