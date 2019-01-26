Son Dakika Haberleri: Bülent İnal ve Payitaht Kuveyt'ti Fethettiler!

Bülent İnal ve Payitaht Kuveyt'ti Fethettiler!

16 dakika önce

Kraliyet Ailesinin özel davetiyle Kuveyt'e giden TRT' 1 in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal ve dizinin ES Film yapımcılarından Yusuf Esenkal, 3 gün boyunca karşılandıkları yoğun bir programla Kuveyt'ti fethettiler.

Bülent İnal ve Payitaht Kuveyt'ti Fethettiler!, System.String[]

HAYRAN BULUŞMASI VE SEVGİ SELİ ÇOK MUTLU ETTİ..

Basra körfezi kıyısının güzel yerlerinden olan Kuveyt'te hayranlarıyla buluşan ve basına röportajlar veren ünlü oyuncu Bülent İnal, oradayaşadığı sevgi seliyle çok mutlu olduğunu ve bu sevgiye layık olmaya çalıştıklarını dile getirdi..

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ VE KONSOLOSLUĞU DAVETİ VE ÖZEL YEMEĞİ..

Payitaht özel yemeği ve daveti ile Türk Büyükelçilik ve Konsoloslugunda ağırlanan Bülent İnal ve Yusuf Esenkal, daha sonra Kuveyt Kraliyet ailesinden Sheikha Sarah Fahad Alsabah'ın at çiftliğinde ağırlandılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:38 Kaynak: Bültenler

Basra, Payitaht Abdülhamit, Bülent İnal, Kuveyt, Güncel
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