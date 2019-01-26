Bülent İnal ve Payitaht Kuveyt'ti Fethettiler!

HAYRAN BULUŞMASI VE SEVGİ SELİ ÇOK MUTLU ETTİ..

Basra körfezi kıyısının güzel yerlerinden olan Kuveyt'te hayranlarıyla buluşan ve basına röportajlar veren ünlü oyuncu Bülent İnal, oradayaşadığı sevgi seliyle çok mutlu olduğunu ve bu sevgiye layık olmaya çalıştıklarını dile getirdi..

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ VE KONSOLOSLUĞU DAVETİ VE ÖZEL YEMEĞİ..

Payitaht özel yemeği ve daveti ile Türk Büyükelçilik ve Konsoloslugunda ağırlanan Bülent İnal ve Yusuf Esenkal, daha sonra Kuveyt Kraliyet ailesinden Sheikha Sarah Fahad Alsabah'ın at çiftliğinde ağırlandılar.