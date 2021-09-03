Bülent Kaya "Bodrum'da bir eğlence mekanı açacağız" - Son Dakika

İş insanı Bülent Kaya, önümüzdeki yıl Türkiye'de Bodrum'da bir eğlence mekânı kurmayı planlıyor. Bu açacağı yeni mekânda da kalitenin aynı standartta olacağını söyleyen Bülent Kaya, "İngiltere'deki hizmet kalitemizi Bodrum'daki mekânımızda da yaşatacağız. Öyle bir kalite olacak ki bu, herkese örnek olacak. Bu mekândaki hizmetlerimiz de VIP kalitesinin üstünde olacak. Kişiye özel olanların yanında her gelen konuğumuz için standart bir kalite olacak." Dedi.

Bülent Kaya, "Eğlence deyince artık İngiltere'de Mantra Club akla gelmektedir. Mantra Club dâhilinde yaptığımız aktiviteler diğer gece kulüpleri tarafından da taklit ediliyor.Bu konseptin aynısını yazın eğlencenin merkezi olan Bodrum'a kuracağız. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen barmenlerin hazırladıkları değişik tarzda içkiler, müzikler ve canlı performanslarla eğlencenin tavan yaptığı bir mekân olacak." Şeklindeki Sözleri ile Bodrum'a yapmak istediği işletme ile ilgili fikirlerini paylaştı.

Eğlence sektörüne damga vuran bir Türk olmaktan gurur duyduğunu da her fırsatta dile getiren Bülent Kaya, bu konseptin dünya eğlence sektörüne örnek olacağını da sözlerine ekledi. Renkli kişiliği ve eğlenceyi çok sevmesinin yanında vizyoner bir iş insanı olan Kaya, pandemi sonrasında insanların eğlence mekânlarına akın edeceğini öngörerek bir eğlence mekânı açmaya karar vermiş.

Bülent Kaya başarısının sırrı sorulduğunda öngörü olduğunu "Pandemi kısıtlamalarında evde kalan insanlar, kısıtlamalar bitince en çok ihtiyaç duydukları sosyalleşme ve eğlence oldu. Bunu öngördüğümüz için biz de bu alanda bir yatırım yaptık.İnsanlara istediğini verebilme konusunda başarılı olursanız bu sektörde de başarılı olursunuz." Şeklindeki sözleri ile ifade etti.