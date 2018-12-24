Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz: "1 Puan Önemli"

Bülent Korkmaz: "1 Puan Önemli"

1 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maçtan sonra yaptığı açıklamada kazanılan her puanın önemli olduğunu belirterek, "Aldığımız 1 puan ve totalde kazandığımız 27 puan bizim için önemliydi" dedi.

Bülent Korkmaz:
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maçtan sonra yaptığı açıklamada kazanılan her puanın önemli olduğunu belirterek, "Aldığımız 1 puan ve totalde kazandığımız 27 puan bizim için önemliydi" dedi.

Bülent Korkmaz, kendileri açısından kazanılan her puanın önemli olduğunu söyledi. Korkmaz, " Fenerbahçe'nin pozisyonu ne olursa olsun büyük takım. Şampiyonluğu yaşamış bir takım. Dolayısıyla aldığımız 1 puan ve totalde kazandığımız 27 puan bizim için önemliydi" ifadelerini kullandı.

Oyuncularına teşekkür eden Korkmaz, "2 sakat, 4 cezalı oyuncumuz vardı. Bu kadar eksiğe rağmen oynayan oyuncular da ellerinden gelenin en iyisini yaptı. O mücadeleyi gösterdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Artık tatilden sonra ikinci yarıya inşallah iyi bir biçimde hazırlanacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bülent Korkmaz'ın açıklamaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:43 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Antalyaspor, Bülent Korkmaz, Spor
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