Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz: "3 mevkiye transfer yapacağız"
Son Dakika Spor Haber

Bülent Korkmaz: "3 mevkiye transfer yapacağız"

18 dakika önce

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, 3 mevkiye daha transfer düşündüklerini belirtti.

Bülent Korkmaz:
Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, 3 mevkiye daha transfer düşündüklerini belirtti.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu kampına başladı. Kamp döneminin ilk bölümünü Erzurum'da geçiren Antalyaspor, ikinci etap çalışmalarına Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde devam ediyor.

Bolu kampını yoğun olarak hazırlık maçlarıyla geçireceklerini belirten Korkmaz, "Yarın hazırlık maçımız var. burada zaten yoğun hazırlık maçlarıyla geçecek. Erzurum'da güzel bir kamp yaptık. Bolu'da da güzel bir kamp dönemi geçirip, hazırlık maçlarıyla istediğimiz oyun sistemini sahaya yansıtıp sakatlanmadan lige hazırlanmak istiyoruz" dedi.

Fikstürün avantajını ve dezavantajını oynadıkları maçlarda göreceklerini belirten Bülent Korkmaz, "Geçen sene farklı bir sezondu. İlk yarısında daha çok puan topladık. İkinci yarı fikstür avantajımız vardı ama daha az topladık. Dolayısıyla teker teker oynayacağımız maçlara odaklanmamız lazım. Hedef olarak maç kazanmak. Maç kazandıkça ve kaybettikçe hedefleriniz oluşuyor. Dolayısıyla bizim hedefimiz maç kazanmak" şeklinde konuştu.

Korkmaz, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve 3 mevkiye transfer yapmak istediklerini ifade etti. - BOLU
Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim 4 ismin biletini kesti Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Eljif Elmas'ın menajeri resmen açıkladı: Tarihi bir anlaşma imzaladık Emre Mor isyan etti: Gereksiz söylentiler ortaya atmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 19:44:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz: "3 mevkiye transfer yapacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]