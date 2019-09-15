Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz'a olay Galatasaray sözleri
Son Dakika Spor Haber

Bülent Korkmaz'a olay Galatasaray sözleri

46 dakika önce

Dün akşam Antalya'da oynanan ve 2-2 sona eren müsabaka sonrasında açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın küfürlü konuştuğunu iddia etti.

Bülent Korkmaz'a olay Galatasaray sözleri, System.String[]

Dün akşam Antalya'da oynanan ve 2-2 sona eren müsabaka sonrasında açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın küfürlü konuştuğunu iddia etti.


Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın Kayserispor yardımcı antrenörü Hasan Özer'e küfürlü konuştuğunu ifade ederek, "Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geldiği için küfür edip kart görmeyeceğini sanıyor" açıklaması yaptı.


Mehmet Çakmak Uyar, Antalyaspor deplasmanından 2-2 beraberlik neticesinde alınan 1 puanın önemli olduğunu da vurguladı.


Bülent Korkmaz, Mehmet Çakmak, Kayserispor, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayserispor Başkan Yardımcısı Uyar: Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geliyor
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya! Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var Türkiye Rallisi'nin galibi Sebastian Ogier

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 17:46:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz'a olay Galatasaray sözleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]