Bülent Korkmaz: "Başakşehir Maçında Sahada Çok Sabırlı Olmalıyız"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, pazartesi günü oynayacakları Başakşehir maçı ile ilgili olarak, "Başakşehir takımının ne kadar kazanmaya ihtiyacı varsa bizim de o kadar ihtiyacımız var. Kazanma adına her maçı planlıyoruz.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, pazartesi günü oynayacakları Başakşehir maçı ile ilgili olarak, "Başakşehir takımının ne kadar kazanmaya ihtiyacı varsa bizim de o kadar ihtiyacımız var. Kazanma adına her maçı planlıyoruz. Sahada çok sabırlı olmamız gerekir" dedi.



Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynayacakları Medipol Başakşehir maçı öncesi Atilla Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Geçen hafta zor bir deplasmanda hem iyi oyun hem de iyi mücadele ile topun sahibi olan bir Antalyaspor vardı sahada. İyi mücadele ederek zor bir deplasmandan kaybetmeden dönmek takımın kendine olan güvenini de yerine getirdi. Bu hafta ise lig lideri ile organizasyon olarak, sistem ve oyun planı olarak Türkiye'nin bu işi en iyi yapan takımı Medipol Başakşehir ile karşılaşacağız. Başakşehir'in ne kadar kazanmaya ihtiyacı varsa bizim de o kadar var. Planımızı kazanmak üzerine yapacağız. Sabırlı olmak zorundayız. Rakip ne kadar topun sahibi olacaksa bizim de o kadar topun sahibi olmamız gerekir. Savunmadan hücuma ve hücumdan savunmaya geçişleri ne kadar doğru yaparsak istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum. Bizim için gerçekten çok önemli maç. Sıçrama maçı diyebilirim. Bu arada yine Rize'ye gelen taraftara teşekkür ederim. Bu maçta da taraftarın desteğini maçın sonuna kadar görmek istiyoruz. Sabırlı oynayıp topun sahibi olup rakibi koşturmamız gerekir. İnşallah bunu maç günü yapacağız ve istediğimizi elde edeceğiz" diye konuştu.



"Cissokho'daki durum, Tarık için de geçerli"



Takım hakkında da bilgi veren Korkmaz, "Cissokho her oyuncu gibi çalışacak. Ben teknik direktörüm, sahanın içine bakarım. İdari konular benim işim değil. Sahada performans veren veya daha iyisini yapan oyuncuyu ilk 11'de oynatırım. Bu durum her oyuncu için geçerli. Charles uzun bir aradan sonra oynadı. Bizim adımıza sevindirici de oldu. Bu kadar uzun süreli sakatlıktan sonra yeniden takıma dönmesi ve bana göre iyi oynaması bizi mutlu etti. Cissokho'daki durum, Tarık için de geçerli. Onun da gidişatının iyi olduğunu görüyorum. 1-2 hazırlık maçında oynattıktan sonra takım antrenmanlarına katılır ve istediğimizi verir diye düşünüyorum. Celustka da uzun süreli bir sakatlık yaşıyor. 2-3 hafta daha oynayamayacağını düşünüyorum. Bu sezon uzun süreli sakatlıklar yaşadık. Salih, Zeki ve Charles'in uzun süreli sakatlıklar geçirip takıma dönmesi durumu var. İnşallah Celustka da eski sağlığına ve fizik gücüne kısa zamanda kavuşur ve takıma döner" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Caner Erkin'in Asena Atalay'a Açtığı Velayet Davası Reddedildi

Eski Trabzonsporlu Cardozo, Orta Sahadan Gol Attı

NBA'de Nets, Cavaliers'ı 3 Uzatmada Yendi

Ajax, Şampiyonlar Liginde Golü İptal Edilen İlk Takım Oldu