Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, takımın kötü zamanlar geçirdiğini ancak bu süreci, kulüp ve taraftarla birlikte hep beraber atlatacaklarına inandığını belirtti.



Süper Lig'in 22. haftasında evinde Göztepe'ye 3-1 mağlup olan Konyaspor'da Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maç sonu önemli açıklamalarda bulundu.



Korkmaz, ilk maça galibiyetle başlamak istediklerini ancak takımın üzerinde uzun zamandır iç saha galibiyeti almamanın verdiği büyük bir psikolojik baskı olduğunu söyledi. Korkmaz, "Bunu görebiliyoruz. Daha doğrusu hissedebiliyoruz da. Özellikle maç için, golü atana kadarki bölümde iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Ama beraberlik golünden sonra psikolojik olarak oyuncular düştü. Zaten Göztepe'nin çok hızlı çıktığını da biliyorduk. Onu da analizde oyunculara söyledik. Maalesef basit pas hataları yüzünden buna da cevap veremedik. Ama o iç sahanın verdiği kazanamama baskısının oyuncuların üzerinde olduğunu görebiliyorum. Ama çalışacağız, çabalayacağız, mücadele edeceğiz. Her zamanki gibi kazanmak için her şeyi yapacağız. Bir de geleli 3 gün oldu. Bu 3 gün içinde bir oyuncumuz sakatlandı, bir oyuncumuz gribal enfeksiyon geçirdi. Dolayısıyla maç içinde de düşündüğümüz hamleleri yapacaktık, istemediğimiz sakatlıklar oldu. Ömer Ali'nin, Jonsson'un bir problemi olunca farklı oyuncular değiştirmek zorunda kaldık. Yoksa hamlelerimiz farklı olacaktı. Onda da bir talihsizlik oldu. Ama bundan sonra inşallah bunları da yaşamayız. Bu süreci hep beraber atlatacağız. Bizler olsun, kulüp olsun, taraftarlar olsun, hep beraber atlatacağız. Taraftarın tepki vermesi gayet normal. Çünkü iyi giderken taraftar nasıl alkışlıyorsa bazen istediğiniz sonuçları almayınca da tepki veriyor. Ama ben bu işin üstesinden bu takımın geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA