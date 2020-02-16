Bülent Korkmaz: "Çalışıp çabalayacağız, mücadele edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Bülent Korkmaz: 'Çalışıp çabalayacağız, mücadele edeceğiz' - Son Dakika Spor

Bülent Korkmaz: "Çalışıp çabalayacağız, mücadele edeceğiz"

53 dakika önce

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeşil-beyazlı ekiple ilk maçına galibiyetle başlamak istediğini söyledi.

Bülent Korkmaz:

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeşil-beyazlı ekiple ilk maçına galibiyetle başlamak istediğini söyledi.


Uzun zamandır iç sahada galibiyet alamamanın takımda bir baskı oluşturduğunu vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:


"Bu olay takımın üzerinde büyük bir psikolojik baskı yapıyor. Bunu görüyor ve hissedebiliyoruz. Özellikle maçta golü attığımız bölüme kadar iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ama beraberlik golünü yediğimizde psikolojik olarak oyuncular düştü. Zaten Göztepe'nin çok hızlı çıktığını da biliyorduk. Onu da analizde oyuncularımıza söyledik. Maalesef basit pas hataları yüzünden buna da cevap veremedik. İç sahada kazanamama baskısının oyuncuların üzerinde olduğunu görebiliyorum. Ama çalışıp çabalayacağız. Mücadele edeceğiz. Her zamanki gibi kazanmak için her şeyi yapacağız."


Yeşil-beyazlı ekibin başına geçeli 3 gün olduğunu hatırlatan Korkmaz, "Bu zaman zarfında bir oyuncumuz sakatlandı, bir oyuncumuz gribal enfeksiyon geçirdi. Dolayısıyla maç içinde de düşündüğümüz hamleleri yapamadık. Bundan sonra inşallah bu tür talihsizlikler yaşamayız." diye konuştu.


Ersan Parlatan: "Oyuncularımız çok özverili oynadı"


Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.


Konya'ya üç puan kazanma arzusuyla geldiklerini anlatan Parlatan, şu ifadeleri kullandı:


"Maçın ilk devresinde genel anlamda oyunun hakimiyeti bizdeydi. Ancak 34. dakikada dikkatsizlik sonucu yediğimiz golle geriye düştük. Takımın reaksiyon vermesiyle 39. dakikada 1-1'i yakalamamız takımımız adına çok çok önemliydi. Sonuçta bu sonuçla devre arasına girdik. İkinci devrede bütün anlayışıyla hem topun bizde kalması hem de pas anlamında çok güzel oynadık. İkinci devrede iki tane güzel gol bulduk. Buradan 3-1'lik bir sonuçla İzmir'e döneceğiz. Tabii ki çok mutluyuz. Biz buraya iyi futbol oynamak ve kazanmak için geldik. Oyuncularımız çok özverili oynadı. Camiamıza hayırlı olsun. Konyaspor'a da kalan maçlarında başarılar diliyoruz."


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:30 
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