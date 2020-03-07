Bülent Korkmaz: "Elimizdeki fırsatı kaçırdık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Bülent Korkmaz: 'Elimizdeki fırsatı kaçırdık' - Son Dakika Spor

Bülent Korkmaz: "Elimizdeki fırsatı kaçırdık"

6 saat önce

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Yeni Malatyaspor karşısında ellerindeki fırsatı kaçırdıklarını söyledi.

Bülent Korkmaz:

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Yeni Malatyaspor karşısında ellerindeki fırsatı kaçırdıklarını söyledi.


Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ellerindeki fırsatı kaçırdıklarını belirterek, " Kayseri'de bunu yaşadık, bugün de Malatya'da bunu yaşadık. Elimizdeki fırsatı kaçırdık diyebiliriz" dedi.


"Fırsatları kaçırdık açık söylemek gerekirse"


Müsabakada istedikleri oyunu oynadıklarını ve sonunda da golü bulduklarını belirten Korkmaz, "İkinci yarıda pozisyona girdik ama maalesef fırsatları kaçırdık açık söylemek gerekiyorsa. Evet, yenilmedik deplasmanda berabere kaldık, ama bizim kazanmamız gerekiyordu. Zor bir dönemden geçiyoruz. Hep birlikte bu dönemi atlatacağız. Daha fazla kenetlenerek birbirimize, daha fazla sarılarak duygu yoğunluğunu daha fazla oluşturmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.


Önceki maçlarda bu kadar pozisyona giremediklerini de anımsatan Korkmaz, "Futbol netice, skor oyunu. Skor alamadığımız zaman böyle yorumlar gayet normal. Fırsatları kaçırıyoruz hem Kayseri de hem de burada fırsatları kaçırdık" şeklinde konuştu.


Takımda uzun süredir kazanamamanın da verdiği bir psikolojinin olduğunu kaydeden Korkmaz, "Maçı kazanma psikolojisi var. O baskıyı oyuncular saha içinde daha fazla hissediyor. İnşallah bunu da atlatacağız" dedi.


Ligde kolay fikstürün olmadığını ve her maçın zor olduğunu da dile getiren Korkmaz, bu sene ligde kalma hedefi ile oynadıklarını söyledi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Bülent Korkmaz, Konyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:46 Kaynak: İHA
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