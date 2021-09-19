Bülent Korkmaz, Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti - Son Dakika

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, eski hocası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e karşı antrenörlük kariyerinde ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştı. Alanya ekibi, sarı-kırmızılıları 1-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da bu maçla birlikte eski hocası Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti. Bu karşılaşma ile birlikte Fatih Terim ile Bülent Korkmaz 5. kez rakip oldu. İki teknik adam arasındaki rekabette Terim'in de 4 galibiyeti bulunuyor.

Bülent Korkmaz daha önce Karabükspor, İstanbul BBSK ve Antalyaspor ile Fatih Terim'e rakip olmuştu.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)