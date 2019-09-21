Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"
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Bülent Korkmaz: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"

1 saat önce

- Bülent Korkmaz: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"İSTANBUL - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Kasımpaşa karşısında hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

- Bülent Korkmaz: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"

İSTANBUL - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Kasımpaşa karşısında hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Korkmaz, basit goller yediklerinin altını çizerek, "İlk yarı oyun olarak ortadaydı. İkinci yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Çok basit goller yedik. Geçen haftaki iyi oyunu devam ettiremedik. Mücadele edemedik. Mağlup olmak kaçınılmazdı. VAR sistemine takılmamak elde değil. Gol pozisyonuna bir şey demiyorum ofsayt olabilir ama penaltı pozisyonunda karar neye göre verildi anlamış değilim. Pozisyonda kararı VAR mı, hakem mi veriyor bilmiyorum. Bunlar mazeret değil ama oyunun içinde olan şeyler. Nasıl penaltı veriyorlar anlamış değilim. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu haftayı unutup önümüzdeki hafta oynayacağımız maça bakacağız" açıklamasını yaptı.

"Görevimin başındayım"

Müsabakada Antalyaspor taraftarlarının yaptığı istifa tezahüratları hakkında sorulan soruya ise Bülent Korkmaz şu yanıtı verdi:

"Her teknik direktörün başına gelen bir şey. Geçen sene de ikinci yarı bu durum oldu. Başkan bir şey demediği sürece görevimin başındayım. Başkan ve yönetim nezdinde böyle bir karar alınırsa saygı duyarım."

Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık

Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:42 Kaynak: İHA
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