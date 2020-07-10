Bülent Korkmaz: "Hakem bugün bu takımın kaderiyle oynadı" - Son Dakika

Bülent Korkmaz: "Hakem bugün bu takımın kaderiyle oynadı"

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, deplasmanda 3-1 mağlup oldukları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada hakem Hüseyin Göçek'i eleştirerek, "Hakem bugün bu takımın kaderiyle oynadı ama biz önümüzdeki 3 maça bakacağız artık" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, deplasmanda 3-1 mağlup oldukları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada hakem Hüseyin Göçek'i eleştirerek, "Hakem bugün bu takımın kaderiyle oynadı ama biz önümüzdeki 3 maça bakacağız artık" dedi.

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Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, deplasmanda oynadıkları Gaziantep FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Alt sıralardan kurtulmak için çok önemli maç oynadıklarını ve mağlup oldukları için üzgün olduğunu belirten Bülent Korkmaz, "Maçtan önce hakeme değinmek istiyorum. Pandemiden önce son Fenerbahçe maçında kötü bir performans ve yanlış kırmızı kartlar gösteren bir hakem vardı ve biz o gün ona rağmen kazanmıştık. Bugün de aynı hakem, Hüseyin Göçek sahadaydı. Verdiği bir penaltı var. Top vücuttan ele geliyor ve penaltı değil ama hakem penaltı verdi. Hakem bugün bu takımın, bu kulübün kaderiyle oynadı. Bizler yüzde yüz konsantrasyonla oynuyorsak hakemlerin de aynı performansı göstermesi lazım. Bu hakemle bir değil iki değil yani daha önce de oldu" ifadelerini kullandı.

"ALINACAK 9 PUAN DAHA VAR"

Ligde kalan üç maçı kazanmaya çalışacaklarını aktaran Korkmaz, "Kendimizle ilgili bakacak olursak da geldiğimiz günden beri pozisyona giriyoruz, öne geçiyoruz ama maçı koparamıyoruz. Maçı rahatlatacak golü bulamıyoruz bir türlü. Artık önümüzde üç maç kaldı. Alınacak 9 puan var ve iki maçı da evimizde oynayacağız. Bu üç maçı kazanıp önümüze bakacağız. Mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Bülent Korkmaz, Gaziantep, Konyaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 08:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bülent Korkmaz: 'Hakem bugün bu takımın kaderiyle oynadı' - Son Dakika
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