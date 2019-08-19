Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz: Haklı bir galibiyet aldık
Son Dakika Spor Haber

Bülent Korkmaz: Haklı bir galibiyet aldık

33 dakika önce

Bülent Korkmaz: Haklı bir galibiyet aldıkİZMİR - Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Göztepe'yi yenen Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Bülent Korkmaz: Haklı bir galibiyet aldık
İZMİR - Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Göztepe'yi yenen Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Süper Lig'e 3 puanla merhaba diyen Antalyaspor'un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi. Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum. Bu zor ambiyansta müthiş taraf desteğiyle oynayan Göztepe'yi yenmek ve lige galibiyetle başlamak çok önemliydi. Hücumda final paslarını daha iyi kullanabilirdik. Başlangıçtan memnunum. En önemlisi geçen sene olduğu gibi bu sene de iki genç oyuncumuzu ilk defa Süper Lig'de oynattık. Haklı bir galibiyet aldık" dedi.
Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivasspor kalecisi Samassa taburcu edildi
Çağla Büyükakçay, İspanya'da finalde kaybetti Ashley Cole futbolu bıraktı Galatasaray, Denizlispor maçından sonra Hasan Şaş ile tartışan taraftarlara dava açacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 01:13:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz: Haklı bir galibiyet aldık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]