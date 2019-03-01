Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz: "Hayal Kırıklığına Uğradım"

Bülent Korkmaz: "Hayal Kırıklığına Uğradım"

7 dakika önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 4-2 mağlup oldukları MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı kısa açıklamada, "Hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Bülent Korkmaz:
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 4-2 mağlup oldukları MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı kısa açıklamada, "Hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Antalyaspor, sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kısa bir açıklama yaptı.

"Söylenecek fazla bir şey yok" diyen Korkmaz, "Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Kendi adıma hayal kırıklığına uğradım. Sivas maçından sonra bu maçı kazansaydık birçok şeyi halletmiştik. Maçı geride bırakacağız. Milli maç arasına son iki maç var. Bu maçlara iyi hazırlanıp en az 4 puan almamız gerekir. İnşallah bunu yapabiliriz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:18 Kaynak: İHA

Spor
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