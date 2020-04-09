Bülent Korkmaz: Hazır olmak için en az 4 hafta gerekli - Son Dakika
Son Dakika Spor Bülent Korkmaz: Hazır olmak için en az 4 hafta gerekli - Son Dakika Spor

Bülent Korkmaz: Hazır olmak için en az 4 hafta gerekli

6 saat önce

"Futbolcuların bu durumda hissettiklerini anlamak zor""Ligin başlaması için Bilim Kurulu'nun açıklamaları önemli""Transferler için oyuncuların eski maçlarını izliyoruz""Planlama yapmak zor"İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Fiziksel...

Bülent Korkmaz: Hazır olmak için en az 4 hafta gerekli, System.String[]

"Futbolcuların bu durumda hissettiklerini anlamak zor"

"Ligin başlaması için Bilim Kurulu'nun açıklamaları önemli"

"Transferler için oyuncuların eski maçlarını izliyoruz"

"Planlama yapmak zor"

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Fiziksel yeterlilik için hazırlanmak en az 4 hafta gerekli" dedi.

Teknik adam Korkmaz, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Şu anki durumun sezon başı hazırlıklarına döndüğünü dile getiren Bülent Korkmaz, futbolcunun işinin takım antrenmanı hareketli koşu olduğunu dile getirdi.

"BİLİM KURULU'NUN AÇIKLAMALARI ÇOK ÖNEMLİ"

Süper Lig'in tekrardan başlayabilmesi için Bilim Kurulu kararının önemine vurgu yapan Korkmaz, "Ligin başlaması için Bilim Kurulu'nun kararı çok önemli. Onların söylemlerine göre hareket etmemiz lazım. Virüsü onlar takip ediyor ancak net bir söylem yok. Sağlıklı bir şekilde ligin başlaması için bilim adamlarının söylemleri ne olursa benim için o geçerlidir. Oradan gelecek bilgilere göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

"HAZIR OLMAK İÇİN EN AZ 4 HAFTA GEREKLİ"

Lige verilen aranın ardından yoğun bir idman programının içine gireceklerini belirten Korkmaz, "Haziran başında oynanacak gibi söylemler var ama bunları söylemek bence doğru değil. Bilim Kurulu bu durumla ilgili net bir tarih veremiyor. 19 Mart'ta en son antrenman yaptığımız tarih. Şu anda 20 günü geçmiş. Şu anki durum sezon başı hazırlıklarına göndü gibi. Evde antrenmanlar yapılıyor da, futbolcunun işi takım antrenmanı, toplu antrenman ve hareketli koşu. Evde ise koşu bandında stabil koşu yapılıyor. Fiziksel yeterlilik için hazırlanmak en az 4 hafta gerekli. Hafta içi ve hafta sonu maç temposunda oynatabiliriz deniliyor ancak orada da futbolcuların psikolojik anlamda nasıl etkilenildiğini biliyorlar mı? Markete gidince karşıdan gelen birini görünce bile yol değiştiriyoruz. Temasa dikkat etmeliyiz diyorlar. Bunun psikolojik olarak yarattığı durumu da göz önünde tutmak gerekiyor. Fiziksel yeterliliği belki halledersin ama psikolojik anlamda nasıl halledeceksiniz. TFF, Bilim Kurlu ile iletişim halinde ama net bir karar yok belirsizlik var, UEFA bile net karar verememiş" açıklamasında bulundu.

"FUTBOLCULARIN BU DURUMDA NE HİSSETTİKLERİNİ ANLAMAK ZOR"

Futbolcuların psikolojik olarak nasıl olduğunu lig başlayınca daha iyi anlayacaklarını dile getiren Korkmaz, "Bizim için tedirginlik sadece virüsten dolayı bir kaygılanma olur. Bunu hiç yaşamadık. Lige Mart ayında ara veriyorsunuz ve tekrar Haziran'da başlatılması konuşuluyor. Yaklaşık 2 buçuk ay. O yüzden bir şey söylemek zor. Antrenman bile yok, sadece iletişim kuruyoruz ve evden çalışmalar sürüyor. Net bir cevap vermek zor. En kısa zamanda her şey düzelirse ondan sonra göreceğiz. 51 yaşındayım ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. 32 senedir bunun içerisindeyim ancak böyle bir durum hiç yaşamadım. Oyuncuların şu anda ne hissettiklerini anlamak çok zor. İletişim halindeyiz ancak onlarla yüz yüze gelince nasıl olduklarını anlayacağım" şeklinde konuştu.

"PLANLAMA YAPMAK ZOR"

Yaşanacak süreçle ilgili gelecek sezon planlamasının da belirsiz olduğunu dile getiren Korkmaz, "Gelecek sezonu da tabii ki etkileyecek. Planlama, hazırlıklar ve transferi etkileyecek. İzlettiğimiz, takip ettiğimiz oyuncular var. İncelemeler yapıyoruz ama transfer sezonu ne zaman açılacak ne zaman bitecek onu bilmiyorsun dolayısıyla gelecekle ilgili plan yapamazsın ki. İzlediğimiz oyuncuların geçmiş maçlarını takip ediyoruz. Bir planlama yapmak çok zor" diye konuştu.

İttifak Holding, Bülent Korkmaz, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:20 Kaynak: DHA

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