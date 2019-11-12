Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz: Her şey için çok teşekkürler (2)
Son Dakika Spor Bülent Korkmaz: Her şey için çok teşekkürler (2) - Son Dakika Spor

Bülent Korkmaz: Her şey için çok teşekkürler (2)

6 saat önce

'TEŞEKKÜRLER BÜLENT KORKMAZ'Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığını açıklamayla duyurdu.

Bülent Korkmaz: Her şey için çok teşekkürler (2), System.String[]

'TEŞEKKÜRLER BÜLENT KORKMAZ'

Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığını açıklamayla duyurdu. Antalyasptor Yönetimi adına yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Antalyasporumuzda, 13 Haziran 2018 tarihinden bu yana görev yapan Teknik Direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüzün mali ve idari açıdan zor günler yaşadığı 2018-2019 başında aldığı sorumluluğu başarıyla üstlenen, futbol kamuoyunun beklentisinin aksine ligin son haftasına kadar Avrupa kupalarına katılabilme heyecanını yaşatan, tüm bunların da ötesinde, alt yapıya önem vererek tarihimizde hiç olmadığı kadar genç oyuncuyu A takımımıza kazandıran, Süper Lig'in en genç oyuncusunu oynatan kulüp olarak Türk futbol tarihinde kırılan rekorun sahibi olmamızı sağlayan Bülent Korkmaz ve ekibine teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Bu günden itibaren kulübümüzde bir kan değişikliği yaşanması gerektiğine olan inancımız doğrultusunda, Bülent Korkmaz'a teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık döneminde başarılar dileriz."


Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi Sakat olan Falcao paylaşım yaptı! İdmanlara başladı Kosova'da Vedat Muriqi şoku! Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 02:20:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz: Her şey için çok teşekkürler (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]