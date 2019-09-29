Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz: "Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bu çok güzeldi"
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Bülent Korkmaz: "Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bu çok güzeldi"

20 dakika önce

Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayarak, karşılaşmada çok güzel bir enerjilerinin olduğunu belirtti.

Bülent Korkmaz:

Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayarak, karşılaşmada çok güzel bir enerjilerinin olduğunu belirtti.


Maçın ilk 15-20 dakikasında saha ve adam paylaşımını iyi yapamadıklarını dile getiren Korkmaz, "Daha sonra oyunun hakimiydik. Golümüz de geldi. İkinci yarı daha aktif oynamaya başladık. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bu çok güzeldi. Saha içi davranışlar çok olumlu ve pozitifti." diye konuştu.


Karşılaşmada bir gol atan Hakan Özmert'in, iki maçta oynamamasına karşın küsmediğini, kızmadığını ve çok çalıştığını aktaran Korkmaz, "Görev verdik, en iyisini yaptı. Bu çok güzel bir örnek. Şartlar ne olursa olsun, her zaman çalışmak zorundasınız. Olgun yaşıyla bu davranışı göstermesi beni ayrıca mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmaz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:51 
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