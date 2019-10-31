Bülent Korkmaz'ın kaderi Beşiktaş'a bağlı
1 saat önce
2 haftadır kaybeden Kırmızı-Beyazlılar'da, Beşiktaş maçı Bülent Korkmaz'ın son şansı olarak gösteriliyor.
2 haftadır kaybeden Kırmızı-Beyazlılar'da, Beşiktaş maçı Bülent Korkmaz'ın son şansı olarak gösteriliyor.
Son Sivasspor yenilgisinin ardından, "Sorumluluk benim" diyen Bülent hoca, Beşiktaş'a yenilirse yüksek ihtimalle görevinden ayrılacak. Antalyaspor'un ligde 11 puanı bulunurken, Korkmaz yönetimindeki Güney ekibi özellikle geçen sezonki performansıyla büyük alkış almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:57
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