Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz'ın kaderi Beşiktaş'a bağlı
Son Dakika Spor Bülent Korkmaz'ın kaderi Beşiktaş'a bağlı

Bülent Korkmaz'ın kaderi Beşiktaş'a bağlı

1 saat önce

2 haftadır kaybeden Kırmızı-Beyazlılar'da, Beşiktaş maçı Bülent Korkmaz'ın son şansı olarak gösteriliyor.

Bülent Korkmaz'ın kaderi Beşiktaş'a bağlı, System.String[]

2 haftadır kaybeden Kırmızı-Beyazlılar'da, Beşiktaş maçı Bülent Korkmaz'ın son şansı olarak gösteriliyor.


Son Sivasspor yenilgisinin ardından, "Sorumluluk benim" diyen Bülent hoca, Beşiktaş'a yenilirse yüksek ihtimalle görevinden ayrılacak. Antalyaspor'un ligde 11 puanı bulunurken, Korkmaz yönetimindeki Güney ekibi özellikle geçen sezonki performansıyla büyük alkış almıştı.


Bülent Korkmaz, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:57 
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