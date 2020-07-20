Bülent Korkmaz: "İnandığınız zaman bu oluyor" - Son Dakika

Bülent Korkmaz: "İnandığınız zaman bu oluyor"

- Bülent Korkmaz: "İnandığınız zaman bu oluyor" İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, hem geçen haftaki Medipol Başakşeh hem de bu haftaki Trabzonspor maçındaki müthiş geri dönüş karşılığında ligde kaldıklarını söyledi.

- Bülent Korkmaz: "İnandığınız zaman bu oluyor"

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TRABZON - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, hem geçen haftaki Medipol Başakşeh hem de bu haftaki Trabzonspor maçındaki müthiş geri dönüş karşılığında ligde kaldıklarını söyledi.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, deplasmanda 4-3 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından, hem geçen hafta hem de bu hafta müthiş bir geri dönüş yaşadıklarını belirterek, "Bunun karşılığı ligde kaldık. Oyuncuları kutluyorum. Konyaspor camiasına, Konya şehrine, taraftarına hayırlı olsun. Çünkü bundan 3-4 hafta önce 'bu takım ligden düştü' denmişti. Bunu birçok kişi söyledi. Ama baktığınız, gördüğünüz, inandığınız da ve ekip olarak güvendiğiniz zaman sahaya yansıttığınız da bu oluyor. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

İttifak Holding, Bülent Korkmaz, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 01:52 Kaynak: İHA

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