Bülent Korkmaz, İttifak Holding Konyaspor'a imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un anlaşma sağladığı teknik direktör Bülent Korkmaz, 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Korkmaz, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy'un da katılımıyla düzenlenen törende, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Teknik direktör Bülent Korkmaz, törende yaptığı konuşmada İttifak Holding Konyaspor'a geldiği için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konya'nın futbol şehri olduğunu aktaran Korkmaz, şöyle konuştu:

"Ekip olarak çok şanslıyız. Çünkü stadı ve tesisleri güzel olan taraftarıyla bütünleşen bir futbol şehrine geldik. Bu bizim için büyük bir şans. Yine ekip olarak gerçekten çok mutluyuz. Bu mutluluğumuzu da güzel sonuçlar alarak devam ettirmemiz gerekir. Ben burada Aykut Kocaman hocama çok teşekkür ediyorum. Burada gerçekten çok büyük başarılara imza attı. En azından bu bize yol gösterdi. İnşallah biz de önümüzdeki yıllarda bu başarıları yakalarız. Konyaspor taraftarıyla ve yönetimiyle başarıyı hak ediyor. İnşallah biz de ekip olarak Konyaspor'u düşündüğü hedefe ulaştırırız."

"Bu kadronun bu ligde kalacağına inanıyoruz"

Korkmaz, bir gazetecinin "Bu kadroyla ligde kalabileceğinize inanıyor musunuz" sorusunu, "Bu kadronun bu ligde kalacağına inanıyoruz. İnanmazsak tabiki gelmezdik. Bundan dolayı oyuncularıma güvenim sonsuz. Çok yetenekli ve tecrübeli oyuncularımız var. Dolayısıyla alacağımız üst üste galibiyetlerle bu işin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Başkan Aksoy: "Konyaspor özlenen ve istenen hedeflerine varacaktır"

Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy da sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konyaspor'un hedefleri doğrultusunda ilerlediğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Geçen hafta evimizde oynadığımız Denizlispor karşılaşmasından sonra Aykut Kocaman ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık. Konyaspor hedefleri doğrultusunda belli bir başarıya koşan bir camiadır. Kendisi bize teşekkür etti biz ona teşekkür ettik. Bundan sonraki hayatında da Aykut Kocaman'a başarılar diliyoruz. Sayın başkanımızın öncülüğünde bir komisyon kurduk. Birkaç görüşme sonrasında da yeni dönemde Konyaspor'a katkı sağlayacağını düşündüğümüz hocamızla anlaşmaya vardık. Ümit ediyoruz ki Konyaspor camiasıyla, takımıyla yüksek karakterdeki tüm birimleriyle inşallah önümüzdeki dönem yine başarılara koşarak emin adımlarla o özlenen ve istenen hedeflerine varacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Bu yüzden hocamıza da hayırlı olsun diyorum. Konyaspor'daki hayatında kendisine başarılar diliyorum."

İmza törenine, kulübün ikinci başkanı Selçuk Aksoy'un yanı sıra diğer yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Son olarak Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Bülent Korkmaz, Galatasaray, Mersin İdmanyurdu, Kayseri Erciyesspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Kardemir Karabükspor ile Azerbaycan takımlarından FK Bakü'yü çalıştırmıştı.