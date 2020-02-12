Bülent Korkmaz, Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bülent Korkmaz, Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor

Bülent Korkmaz, Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Bülent Korkmaz, Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı takım ligin 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve 8'e 2 oyun ile devam eden idman, turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Ali Karakaya, Farouk Miya ve Serkan Kırıntılı katılmazken, Ömer Ali Şahiner ile Volkan Fındıklı ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Bülent Korkmaz, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı! 3 hakeme maç verilmedi
Fenerbahçeli taraftarlar Riva'da Nihat Özdemir'i istifaya davet etti Hasan Şaş ile Erol Bulut arasında gerginlik: Muhatabım sen değilsin Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru: Kalmak istiyorum

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 02:06:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bülent Korkmaz, Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]