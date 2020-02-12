Bülent Korkmaz, Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı takım ligin 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve 8'e 2 oyun ile devam eden idman, turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Ali Karakaya, Farouk Miya ve Serkan Kırıntılı katılmazken, Ömer Ali Şahiner ile Volkan Fındıklı ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.