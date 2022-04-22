Bülent Korkmaz: "Maçın 1. dakikasında her şey bitti" - Son Dakika
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Bülent Korkmaz: "Maçın 1. dakikasında her şey bitti"

22.04.2022 23:51
Bülent Korkmaz: "Maçın 1. dakikasında her şey bitti"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından, "Maçın 1. dakikasında her şey bitti" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından, "Maçın 1. dakikasında her şey bitti" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Farklı konuşulacak bir şey yok. Tek söyleyeceğim bu maç bizim için final maçıydı. Her yönden çok iyi hazırlanmıştık. Maalesef oyunun başında gördüğümüz basit kırmızı kart, doğru bir kırmızı kart. Maçtan önce bazı oyunculara özellikle sakin olmaları gerektiğini söyledim. Maalesef penaltılarla beraber oyun da bitti, maç da bitti. Maçın 1. dakikasında her şey bitti" diye konuştu.

Baiano'ya özellikle sakin olmasını söylediğini vurgulayan Korkmaz, "Neden böyle yaptı bilmiyorum. Çünkü final maçıydı. Bu maçı alsaydık bambaşka bir senaryo olacaktı. Matematiksel olarak hala bir şansımız var ama çok küçük bir ihtimal" şeklinde konuştu.

(Osman Kubilay Küçükmustafa - İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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