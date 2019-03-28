Bülent Korkmaz: "Milli Takımın Genç ve İyi Bir Jenerasyonu Var"
2 saat önce
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Türk milli takımının genç ve yetenekli oyuncu kadrosuna değinerek, "Milli takımın genç ve iyi bir jenerasyonu var. Milli takımın bu jenerasyonla Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası turnuvalarına gidebileceğini düşünüyorum.
Antalyaspor
Teknik Direktörü Bülent Korkmaz
, Türk milli takımının genç ve yetenekli oyuncu kadrosuna değinerek, "Milli takımın genç ve iyi bir jenerasyonu var. Milli takımın bu jenerasyonla Avrupa
Şampiyonası, Dünya Kupası turnuvalarına gidebileceğini düşünüyorum." dedi.
Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:57 Kaynak: AA
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