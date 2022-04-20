SPOR Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gerek - Son Dakika
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SPOR Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gerek

20.04.2022 17:27

Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gerekArzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 'Bu da olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gereken bir maç" dedi.

Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gerek

Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 'Bu da olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gereken bir maç" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34'üncü haftasında 22 Nisan Cuma günü sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Korkmaz, 'Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile beraber hem oyuncu performansı hem takım performansı attı ve gerçekten iyi oynuyorlar. Hem hücum anlamında hem savunma anlamında iyi işler yapıyorlar. Takım halinde oynamaya özen gösteriyorlar. Tabii ki bizim için de olmazsa olmaz bir maç. İki haftadır özellikle Konya maçı ve sonra Kayseri maçı deplasmanda oynamamıza rağmen çok iyi bir oyun oynadık. Belki sezon başından beri deplasman oyunu olarak en iyi oyun oynadık. Çok pozisyona girdik, galibiyeti kaçırdık diyebiliriz. Bu da olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gereken bir maç. Çünkü ligin boyu da kısalıyor. Çalışmalarımız devam ediyor' dedi.

'MERKEZİ GÜÇLÜ TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Oyuncuların durumları ile ilgili bilgi veren Korkmaz, 'Eksik olarak şu anda Gedson zaten kart cezalısı. Bizim için önemli bir eksik ama yapacak bir şey yok bazı arkadaşların da gribal enfeksiyonları vardı, onlarda bugün hafif bir antrenman yapıp yarın takımla beraber çalışmaya devam edecek. Tarık 2 gündür yürüyüş yapıyordu, bugün antrenmanlara başlayacak. Gökhan'da 2 gündür antrenmanlara başladı, maç günü durumları netleşmiş olacak. Kubilay'ın gribal enfeksiyonu var, bugün de az bir koşu yapıp içeriye girecek. Boldrin 2 maçta yoktu. Biz o merkezi güçlü tutmaya çalışıyoruz. Güçlü tuttuğumuzda da kazanmaya en büyük aday olduğumuzu görüyoruz. Boldrin çok önemli bir oyuncu ve burada yıllardır çok iyi işler yaptı, onu da zaman zaman kullanacağız' şeklinde konuştu.

SPOR Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gerek
SPOR Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gerek
SPOR Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gerek
SPOR Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gerek
SPOR Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gerek
SPOR Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gerek
SPOR Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gerek
SPOR Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gerek
SPOR Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gerek
SPOR Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gerek
SPOR Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gerek

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Bülent Korkmaz: 'Kazanmamız gereken bir maç' Bülent Korkmaz: 'Kazanmamız gereken bir maç'

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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