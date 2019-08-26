Bülent Korkmaz: "Önümüze bakacağız"

ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 2-0'lık Yukatel Denizlispor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Ceza sahası içerisindeki üretkenliğimiz daha fazla olmalı. Bunun üzerinde çalışmamıza devam edeceğiz" dedi.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2. haftasında Antalyaspor sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Misafir ekip Denizlispor'un 2-0 üstünlüğü sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçın ilk yarı ve ikinci yarısında oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ancak ceza sahası içerisinde üretkenlik oluşturamadıklarını söyledi.

Korkmaz, "Topla oynama oranı da bizdeydi ama maalesef rakibimiz hem ilk yarı hem ikinci yarı birer defa geldi ve gol oldu. Futbolda bunlar da oluyor. Ama ceza sahası içerisindeki üretkenliğimiz daha fazla olmalı. Bunun üzerinde çalışmamıza devam edeceğiz. Dolayısıyla böyle maçlar yaşanıyor. Artık bundan sonra önümüze bakacağız" diye konuştu.