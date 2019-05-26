Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Bülent Korkmaz: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

4 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuncularının bu maç ve sezon genelinde gösterdikleri performanstan memnun olduğunu belirterek, "İkinci gole kadar oyunun hakimiyeti bizdeydi.

Bülent Korkmaz:
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuncularının bu maç ve sezon genelinde gösterdikleri performanstan memnun olduğunu belirterek, "İkinci gole kadar oyunun hakimiyeti bizdeydi. Atamayana atarlar, kısa ve öz" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe mağlubiyeti sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyun olarak gösterdikleri performanstan memnun olduklarını belirten Korkmaz, "Kısa ve öz; atamayana atarlar. İkinci gole kadar maçın ve oyunun hakimi bizdeydi. Pozisyonlara da girdik ama atamadık. Büyük takımlar girdiği bir pozisyonu bile değerlendiriyor baktığınızda. Sezonun da özetiydi güzel oyun güzel futbol. İkinci golden sonra oyun koptu bizim adımıza. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Hem bu maç hem de sezon boyunca gösterdikleri performans için" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:23 Kaynak: İHA
Antalyaspor, Bülent Korkmaz, Spor
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